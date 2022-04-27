Школы в оккупированных районах Запорожской области досрочно завершат обучение: дата

Как рассказала директор департамента образования и науки Запорожской ОВА Людмила Бухарина, сейчас 207 учреждений общего среднего образования работают дистанционно, все другие 496 находятся на вынужденных каникулах до 2 мая.

"После определенных консультаций было принято решение в форме распоряжения руководителя Запорожской областной военной администрации по завершению учебного года в Васильевском, Пологовском, Бердянском и Мелитопольском районах 2 мая 2022 года. Такое решение обусловлено необходимостью сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и с учетом ограниченных возможностей для продолжения обучения на временно оккупированных территориях", - рассказала Бухарина.

Также, согласно распоряжению, учебный материал должен быть уплотнен, а некоторые темы перенесены на следующий год.

"Все ученики должны быть переведены в следующий класс, а выпускники получат свои свидетельства о завершении 9 или 11 класса. Сейчас уже почти все общины сделали заказ на свидетельство об образовании. Что касается Запорожского района и города Запорожья, здесь учебный год будет завершен в соответствии с той структурой, которая была определена в начале учебного года", - уточнила глава.

При этом, что касается учреждений высшего образования, колледжей и профтехучилищ на неоккупированных территориях - сейчас они работают дистанционно.

Вместе с тем, в детсадах учебный процесс завершится 2 мая 2022 года по всей области.

Недавно стало известно, что в Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе.

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