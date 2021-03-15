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Школы Одессы перевели 5-11 классы на дистанционку

Автор: РБК-Украина

Школы Одессы из-за ситуации с коронавирусом с 15 марта перевели учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. Пока неизвестно, сколько продлится такая мера.

Об этом на заседании оперативного штаба Одесского горсовета заявила замдиректора местного департамента образования и науки Ирина Столбовая.

"Ученики 5-11 классов переведены на дистанционное обучение до особенного распоряжения, а ученики 1-4 классов продолжают обучение с четким соблюдением противоэпидемиологических мер", - заявила Столбовая.

Кроме того, одесским школам рекомендуется уйти весенние каникулы с 22 по 26 марта. Ранее также сообщалось, что ученики младших классов в Одессе тоже смогут учиться дистанционно, если соответствующее желание будет у их родителей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во Львове нужно ужесточить карантин, не дожидаясь попадания в "красную зону" карантина. В частности, школы необходимо перевести на дистанционную форму обучения. Предложение министра поддержал мэр Андрей Садовой.

До этого в семи областях Украины детей перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в регионах со сложной ситуацией рекомендовали школам уйти на весенние каникулы уже с 15 марта.

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