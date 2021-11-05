ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Школы Николаева выйдут из "дистанционки", но не все: о каких идет речь

Новина українською →
Николаев, Пятница 05 ноября 2021 14:59
Школы Николаева выйдут из "дистанционки", но не все: о каких идет речь Фото: школы Николаева выйдут с "дистанционки" 8 ноября (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве с 8 ноября школы выходят из дистанционного обучения. Однако за парты вернутся ученики не всех учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

По словам городского головы, с понедельника к очному формату обучения вернутся:

  • ученики 1-4 классов всех школ;
  • ученики 1-9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;
  • школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;
  • ученики 5-11 классов семи учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала.

Он отметил, что таких учреждений, где вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников в городе насчитывается 6, а именно: школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 классический лицей.

Поэтому остальные учебные заведения (учеников 5-11 классов) города продолжат обучение по дистанционной форме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев школа
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин