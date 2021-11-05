Школы Николаева выйдут из "дистанционки", но не все: о каких идет речь
Фото: школы Николаева выйдут с "дистанционки" 8 ноября (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Николаеве с 8 ноября школы выходят из дистанционного обучения. Однако за парты вернутся ученики не всех учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.
По словам городского головы, с понедельника к очному формату обучения вернутся:
- ученики 1-4 классов всех школ;
- ученики 1-9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;
- школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;
- ученики 5-11 классов семи учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала.
Он отметил, что таких учреждений, где вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников в городе насчитывается 6, а именно: школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 классический лицей.
Поэтому остальные учебные заведения (учеников 5-11 классов) города продолжат обучение по дистанционной форме.