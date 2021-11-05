Школи Миколаєва вийдуть з "дистанційки", але не всі: про які йде мова
Фото: школи Миколаєва вийдуть з "дистанційки" 8 листопада (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Миколаєві з 8 листопада школи виходять з дистанційного навчання. Однак за парти повернуться учні не всіх закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
За словами міського голови, з понеділка до очного формату навчання повернуться:
- учні 1-4 класів усіх шкіл;
- учні 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушеннями зору;
- школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;
- учні 5-11 класів семи закладів освіти, де вакциновано 100% персоналу.
Він зазначив, що таких закладів, де вакциновано від коронавірусу 100% співробітників у місті налічується 6, а саме: школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей.
Тож решта закладів освіти (учнів 5-11 класів) міста продовжать навчання за дистанційною формою.