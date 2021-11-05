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Школи Миколаєва вийдуть з "дистанційки", але не всі: про які йде мова

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Миколаїв, П'ятниця 05 листопада 2021 14:59
Школи Миколаєва вийдуть з "дистанційки", але не всі: про які йде мова Фото: школи Миколаєва вийдуть з "дистанційки" 8 листопада (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві з 8 листопада школи виходять з дистанційного навчання. Однак за парти повернуться учні не всіх закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

За словами міського голови, з понеділка до очного формату навчання повернуться:

  • учні 1-4 класів усіх шкіл;
  • учні 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушеннями зору;
  • школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;
  • учні 5-11 класів семи закладів освіти, де вакциновано 100% персоналу.

Він зазначив, що таких закладів, де вакциновано від коронавірусу 100% співробітників у місті налічується 6, а саме: школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей.

Тож решта закладів освіти (учнів 5-11 класів) міста продовжать навчання за дистанційною формою.

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Миколаїв школа
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