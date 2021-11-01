Школы Николаева перешли на "дистанционку", но некоторым продлили каникулы

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с 1 по 5 ноября ученики 2-11 классов будут учиться дистанционно.

Вместе с тем, для учащихся 1 классов, а также 1-9 классов специальных школ для детей с нарушением зрения продолжаются каникулы.

Также на дистанционную форму обучения перешли и детские сады, музыкальные и спортивные школы.



