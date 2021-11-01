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Школы Николаева перешли на "дистанционку", но некоторым продлили каникулы

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 ноября в Николаеве школьники перешли на дистанционную форму обучения. Однако для учеников первых классов и спецшкол продолжаются осенние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, с 1 по 5 ноября ученики 2-11 классов будут учиться дистанционно.

Вместе с тем, для учащихся 1 классов, а также 1-9 классов специальных школ для детей с нарушением зрения продолжаются каникулы.

Также на дистанционную форму обучения перешли и детские сады, музыкальные и спортивные школы.


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Николаевшкола