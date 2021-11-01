Школи Миколаєва перейшли на "дистанційку", але деяким продовжили канікули

За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, з 1 по 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно.

Разом з тим, для учнів 1 класу та учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжуються канікули.

Також на дистанційну форму навчання перейшли й дитячі садки, музичні та спортивні школи.



