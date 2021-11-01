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Школи Миколаєва перейшли на "дистанційку", але деяким продовжили канікули

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 листопада у Миколаєві школярі перейшли на дистанційну форму навчання. Однак для учнів перших класів та спецшкіл продовжуються осінні канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, з 1 по 5 листопада учні 2-11 класів навчатимуться дистанційно.

Разом з тим, для учнів 1 класу та учнів 1-9 класів спеціальної школи для дітей з порушенням зору продовжуються канікули.

Також на дистанційну форму навчання перейшли й дитячі садки, музичні та спортивні школи.


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Миколаївшкола