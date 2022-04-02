Школы могут сами определять дату завершения учебного года. МОН дало рекомендации

Министерство образования и науки Украины опубликовало рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года. В частности, школам рекомендуют самостоятельно определить дату завершения образовательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"1 апреля 2022 года, Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении Методических рекомендаций по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года, разработанные командой МОН вместе с руководителями департаментов (управлений) образования и науки областных военных администраций", - говорится в сообщении.

Рекомендации МОН

Так, в пределах автономии в министерстве рекомендуют учреждениям общего среднего образования:

самостоятельно определить день завершения образовательного процесса в 2021/2022 учебном году;

обеспечить выполнение образовательных и учебных программ, учебного плана через уплотнения учебного материала, организацию самостоятельной учебной деятельности учащихся, дополнительных консультаций с использованием технологий дистанционного обучения.

Кроме того, глава МОН попросил руководителей учреждений и учителей обратить особое внимание на необходимость психологической поддержки детей.

"Для этого разработано соответствующие материалы, а также работает Телеграм-канал "Поддержи ребенка", основанный педагогами и детскими психологами, которые продолжают создавать простые рекомендации, как поддержать детей в сложные времена, а также советы для учителей", - пояснили в ведомстве.

Итоговое оценивание

Оценивание, в частности итоговое, результатов обучения соискателей образования может осуществляться в случае необходимости с использованием технологий дистанционного обучения, а сдача ГИА в этом году отменена.

"Также в условиях военного положения особенно важно обеспечить права учащихся и дать им возможность продолжать получать образование, в частности, в установленном порядке перевести их на следующий год обучения, выдать свидетельства достижений или табели учебных достижений, а также документы о получении образования", - отмечают в МОН.

Как поясняют в ведомстве, свидетельство может выдать школа по месту постоянного или временного проживания, в том числе и частные учебные заведения, в случае, если ребенок зачислен в новую школу.

Все дети, которые учатся сейчас не в своих школах, а также находятся за границей и продолжают учиться в дистанционном формате, получат документ о завершении учебного года. Независимо от формы обучения (онлайн, офлайн, смешанное), результаты будут засчитаны.

Напомним, недавно стало известно, что в Минобразования разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны.

Более подробную информацию о вступительной кампании - 2022 и внешнее независимое оценивание можно узнать в материале РБК-Украина.

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