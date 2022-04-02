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Школи можуть самі визначати дату завершення навчального року. МОН дало рекомендації

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Київ, Субота 02 квітня 2022 12:47
Школи можуть самі визначати дату завершення навчального року. МОН дало рекомендації Фото: школи можуть самі визначати дату завершення навчального року (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство освіти і науки України опублікувало рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року. Зокрема, школам рекомендують самостійно визначити дату завершення освітнього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"1 квітня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, розроблені командою МОН разом із керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних військових адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації МОН

Так, в межах автономії у міністерстві рекомендують закладам загальної середньої освіти:

  • самостійно визначити день завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році;
  • забезпечити виконання освітніх та навчальних програм, навчального плану через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної навчальної діяльності учнів, додаткові консультацій із використанням технологій дистанційного навчання.

Крім того, глава МОН попросив керівників закладів та вчителів звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки дітей.

"Для цього розроблено відповідні матеріали, а також працює Телеграм-канал "Підтримай дитину", заснований педагогами та дитячими психологами, які продовжують створювати прості рекомендації, як підтримати дітей у складні часи, а також поради для вчителів", - пояснили в відомстві.

Підсумкове оцінювання

Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватись у разі потреби з використанням технологій дистанційного навчання, а складання ДПА цього року скасовано.

"Також в умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень, а також документи про здобуття освіти", - наголошують в МОН.

Як пояснюють у відомстві, свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема й приватні заклади освіти, у випадку, якщо дитину зараховано до нової школи.

Усі діти, які навчаються зараз не у своїх школах, а також перебувають за кордоном та продовжують навчатися у дистанційному форматі, отримають документ про завершення навчального року. Незалежно від форми навчання (онлайн, офлайн, змішане), результати будуть зараховані.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Міносвіти розробляють нові правила вступної кампанії в умовах війни.

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