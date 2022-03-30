В МОН разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны
Министерство образования и науки продолжает разрабатывать новые алгоритмы вступительной кампании в условиях войны. Механизм сдачи вступительных экзаменов находится на финальной стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.
Он напомнил, что Верховная Рада поддержала законопроект об одноразовом изменении алгоритмов поступления в университеты. Сейчас порядок зачисления в заведения высшего образования и сдачи экзаменов находится на стадии разработки.
Для проведения экзаменов будет использоваться информация, которую абитуриенты подавали во время регистрации для прохождения ВНО.
Регистрация участников вступительных испытаний продлится до 9 апреля 2022 года на сайте УЦОКО.
Напомним, более подробную информацию о вступительной кампании-2022 и внешнем независимом оценивании можно узнать в материале РБК-Украина.
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