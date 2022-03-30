ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МОН разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны

Новина українською →
Украина, Среда 30 марта 2022 14:09
В МОН разрабатывают новые правила вступительной кампании в условиях войны Фото: глава МОН Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство образования и науки продолжает разрабатывать новые алгоритмы вступительной кампании в условиях войны. Механизм сдачи вступительных экзаменов находится на финальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.

Он напомнил, что Верховная Рада поддержала законопроект об одноразовом изменении алгоритмов поступления в университеты. Сейчас порядок зачисления в заведения высшего образования и сдачи экзаменов находится на стадии разработки.

Для проведения экзаменов будет использоваться информация, которую абитуриенты подавали во время регистрации для прохождения ВНО.

Регистрация участников вступительных испытаний продлится до 9 апреля 2022 года на сайте УЦОКО.

Напомним, более подробную информацию о вступительной кампании-2022 и внешнем независимом оценивании можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вступительная кампания
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле