Школы Мелитополя идут на "дистанционку": известна дата

"С 11 октября 2021 года учреждениям общего среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендовано перейти на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение перенести школьные осенние каникулы на другой срок - они будут длиться с 18 по 24 октября.

При этом детсады смогут продолжить работу по очной форме обучения.

Горсовет также рекомендовал учреждениям культуры (библиотекам и музеям) проводить обслуживание посетителей по предварительной записи и организовать ожидание предоставления услуг посетителям за пределами заведения.

Вместе с тем с 11 октября прекращают проводить городские физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.