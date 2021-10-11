Школи Мелітополя йдуть на "дистанційку": відома дата

"З 11 жовтня 2021 року закладам загальної середньої та позашкільної освіти Мелітополя рекомендовано перейти на дистанційне навчання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було прийнято рішення перенести шкільні осінні канікули на інший термін - вони будуть тривати з 18 по 24 жовтня.

При цьому дитсадки зможуть продовжити роботу за очною формою навчання.

Міськрада також рекомендувала закладам культури (бібліотекам та музеям) проводити обслуговування відвідувачів за попереднім записом та організувати очікування надання послуг відвідувачам поза межами закладу.

Разом з тим з 11 жовтня припиняють проводити міські фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.