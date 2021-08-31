Школы Львова могут перейти на дистанционное обучение: названное условие

Глава управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик заявила, что школы в городе могут перейти на дистанционное обучение. Причин для такого решения может быть две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Varta1.

“С 1 сентября школы Львова начинают работать вживую, поскольку мы сейчас находимся в зеленой карантинной зоне...но в некоторых школах предусмотрена смешанная форма обучения, и ученики старших классов будут один или несколько дней учиться дистанционно..." - рассказала чиновница.

По ее словам, полностью на дистанционное обучение классы/школы будут переведены в случае, когда 50% учеников будут находиться на самоизоляции.

Или в случае, если город выйдет из "зеленой" зоны карантина.

Кроме того, в школах города должны быть соблюдены все противоэпидемические правила безопасности, которые действовали в прошлом году.

Речь идет о разном времени начала уроков, открытых всех входов в школы, масочный режим на переменах и т. д.

Между тем, Зоряна Довганик отметила, что в школах Львова и в дальнейшем не будут проводить "линеек", а первый учебный день "будут проводить максимально интересно для школьников".