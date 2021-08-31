ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Школи Львова можуть перейти на дистанційне навчання: названа умова

Новость на русском →
Львів, Вівторок 31 серпня 2021 11:59
Школи Львова можуть перейти на дистанційне навчання: названа умова Фото: школи Львова можуть перейти на дистанційне навчання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Очільниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик заявила, що школи у місті можуть перейти на дистанційне навчання. Причин для такого рішення може бути дві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Varta1.

“З 1 вересня школи Львова починають працювати наживо, оскільки ми зараз перебуваємо у зеленій карантинній зоні...але у деяких школах передбачено змішану форму навчання, і учні старших класів будуть один чи кілька днів вчитись дистанційно...” - розповіла чиновниця.

За її словами, повністю на дистанційне навчання класи/школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів будуть перебувати на самоізоляції.

Або у випадку, якщо місто вийде із "зеленої" зони карантину.

Крім того, в школах міста мають бути дотримані всі протиепідемічні правила безпеки, які діяли минулого року.

Мова йде про різний час початку уроків, відкриття усіх входів до шкіл, масковий режим на перервах тощо.

Між тим, головна освітянка міста зазначила, що у школах Львова й надалі не будуть проводити "лінійок", а перший навчальний день "проводитимуть максимально цікаво для школярів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Навчальний рік
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію