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Школы Львова идут на "дистанционку": названа дата

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов из-за роста заболевания COVID перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового во время брифинга.

"С понедельника (24 января - ред.) на две недели старшие классы, с 5 по 11 классы, идут на дистанционное обучение", - сказал Садовой.

По его словам, с понедельника также будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января также перейдет на дистанционную форму.

"Мы проанализируем динамику заболевания по состоянию на субботу, воскресенье и понедельник. Если будем видеть угрожающую ситуацию, конечно, школы полностью закроются", - резюмировал Садовой.

Напомним, с 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение.

Добавим, с сегодняшнего дня в Черновицкой области все школы перешли на "дистанционку".

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Львовшкола