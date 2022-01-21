RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи Львова йдуть на "дистанційку": названа дата

Автор: Марія Кучерявець

У Львові з 24 січня учні 5-11 класів через ріст захворювання на COVID перейдуть на дистанційну форму навчання. Вона триватиме протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового під час брифінгу.

"З понеділка (24 січня - ред.) на два тижні старші класи, з 5 по 11 класи, йдуть на дистанційне навчання", - сказав Садовий.

За його словами, з понеділка також прийматиметься рішення щодо молодших класів. При цьому позашкілля з 24 січня також перейде на дистанційну форму.

"Ми проаналізуємо динаміку захворювання станом на суботу, неділю та понеділок. Якщо будемо бачити загрозливу ситуацію, звичайно, що школи повністю закриються", - резюмував Садовий.

Нагадаємо, з 24 січня по 7 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання.

Додамо, від сьогодні у Чернівецькій області всі школи перейшли на "дистанційку".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівшкола