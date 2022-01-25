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Школы в Луцке переходят на "дистанционку": когда и на сколько

Автор: Мария Кучерявец

В Луцке учеников 5-11 классов переводят на дистанционную форму обучения с 26 января. Причиной тому называют стремительный рост заболеваемости СOVID и гриппом среди детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луцкого городского совета.

Отмечено, что в городе существенно ухудшилась эпидемическая ситуация, выросло число заболеваемости учеников гриппом/ОРВИ, СOVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями.

Так, по состоянию на сегодня, на уроках в отдельных классах находятся не более 10 - 12 детей. Болеют также и учителя.

"В связи с этим, педагогические советы учреждений общего среднего и внешкольного образования нашей общины приняли решение о переводе с 26 января по 06 февраля этого года учеников 5-11 классов на режим работы с использованием дистанционных технологий обучения", - говорится в сообщении.

Впрочем, ученики начальной (1-4 классы) школы и учебно-реабилитационного центра (1-10 классы) будут учиться в очном режиме. При этом учреждения дошкольного образования продолжат работать без изменений.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение.

Также, в Сумах начальные школы могут перевести на дистанционное обучение.

Кроме того, в Одессе часть школ перевели на"дистанционку".

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