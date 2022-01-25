Школи в Луцьку переходять на "дистанційку": коли та на скільки

Зазначено, що в місті суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання.

Так, станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 - 12 дітей. Хворіють також і вчителі.

"У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 06 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання", - йдеться в повідомленні.

Втім, учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі. При цьому заклади дошкільної освіти продовжать працювати без змін.