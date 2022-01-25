RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи в Луцьку переходять на "дистанційку": коли та на скільки

Автор: Марія Кучерявець

У Луцьку учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання з 26 січня. Причиною тому називають стрімке зростання захворюваності на СOVID та грип серед дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луцької міської ради.

Зазначено, що в місті суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання.

Так, станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 - 12 дітей. Хворіють також і вчителі.

"У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 06 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання", - йдеться в повідомленні.

Втім, учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі. При цьому заклади дошкільної освіти продовжать працювати без змін.

Раніше стало відомо, що в Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання.

Також, у Сумах початкові школи можуть перевести на дистанційне навчання.

Крім того, в Одесі частину шкіл перевели на "дистанційку".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуцькшколаКарантин