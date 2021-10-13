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Когда школы Киева уйдут на каникулы: в КГГА назвали дату

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве осенние школьные каникулы начнутся по графику - с 25 октября. В КГГА заявили, что причины для их досрочного начала отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников", - приводятся в релизе слова заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

Он уточнил, что в киевских школах вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий для очной работы. Мондриевский также добавил, что к концу октября планируется довести этот показатель до 100%.

Напомним, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС предложила министерству образования и науки разослать письма о переносе начала осенних школьных каникул с 25 на 18 октября.

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Киевшкола