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Коли школи Києва підуть на канікули: у КМДА назвали дату

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві осінні шкільні канікули почнуться за графіком - з 25 жовтня. У КМДА заявили, що причини для їх дострокового початку відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Зараз у школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більш як 800 учнів, а це менш як 0,3% від загальної кількості столичних школярів", - наводяться в релізі слова заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського.

Він уточнив, що в київських школах вакциновано понад 86% працівників, що є одним з основних умов для очної роботи. Мондрієвський також додав, що до кінця жовтня планується довести цей показник до 100%.

Нагадаємо, національна комісія з питань ТЕБ ​​та НС запропонувала міністерству освіти і науки розіслати листи про перенесення початку осінніх шкільних канікул з 25 на 18 жовтня.

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Київшкола