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Школы Киева ушли на каникулы. Когда ученики вернутся за парты

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они продляться до 9 января.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновника в Facebook.

"С сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Завершатся каникулы 9 января", - написал он.

При этом Поворозник призвал школьников к соблюдению ограничений, чтобы учеба после каникул продолжилась.

"И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности", - добавил он.

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школаКиев