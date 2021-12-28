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Школи Києва пішли на канікули. Коли учні повернуться за парти

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 28 грудня, в школах Києва почалися канікули. Вони триватимуть до 9 січня.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновника в Facebook.

"Від сьогодні в столичних навчальних закладах почалися канікули. Завершаться канікули 9 січня", - написав він.

При цьому Поворозник закликав школярів до дотримання обмежень, щоб навчання після канікул продовжилося.

"І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього всі ми повинні дотримуватися елементарних правил і обмежень, що діють в Києві у зв'язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки", - додав він.

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