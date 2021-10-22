ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Школи Києва йдуть на канікули завчасно: у КМДА назвали дату

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:11
Школи Києва йдуть на канікули завчасно: у КМДА назвали дату Фото: школи Києва йдуть на канікули раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві в школах розпочнуться осінні канікули раніше запланованого часу. Школярі підуть на відпочинок вже від завтра, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі Україна24.

"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а від завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.

За його словами, після тижня канікул в КГГА прийматимуть рішення: продовжити їх, або ж перевести учнів на дистанційне навчання.

"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.

Нагадаємо, до "червоної" зони адаптивного карантину найближчим часом внесуть Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ школа
NEWS
Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"
Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"
DAILY
На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу"