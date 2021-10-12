Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы раньше времени: названа причина

"С 18 октября школы нашей общины уходят на каникулы! Это хорошие новости для деток", - написал Марцинкив.

Как отметил городской голова, планово каникулы должны были начаться 25 октября, однако сегодня на оперативном совещании было решено перенести их на неделю раньше.

"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как на ковид, так и на сезонные болезни", - добавил Марцинкив.