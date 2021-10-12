Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы раньше времени: названа причина

В Ивано-Франковске осенние школьные каникулы начнутся на неделю раньше. Такое решение было принято для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Руслана Марцинкива.
"С 18 октября школы нашей общины уходят на каникулы! Это хорошие новости для деток", - написал Марцинкив.
Как отметил городской голова, планово каникулы должны были начаться 25 октября, однако сегодня на оперативном совещании было решено перенести их на неделю раньше.
"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как на ковид, так и на сезонные болезни", - добавил Марцинкив.
Напомним, одним из первых регионов, где было принято решение раньше времени ввести осенние школьные каникулы была Харьковская область.
Отметим, что для школьников Винницы осенние каникулы в этом году также начнутся на неделю раньше.