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Школы Ивано-Франковска уходят на каникулы раньше времени: названа причина

Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковске осенние школьные каникулы начнутся на неделю раньше. Такое решение было принято для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Руслана Марцинкива.

"С 18 октября школы нашей общины уходят на каникулы! Это хорошие новости для деток", - написал Марцинкив.

Как отметил городской голова, планово каникулы должны были начаться 25 октября, однако сегодня на оперативном совещании было решено перенести их на неделю раньше.

"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как на ковид, так и на сезонные болезни", - добавил Марцинкив.

Напомним, одним из первых регионов, где было принято решение раньше времени ввести осенние школьные каникулы была Харьковская область.

Отметим, что для школьников Винницы осенние каникулы в этом году также начнутся на неделю раньше.

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Ивано-Франковскшкола