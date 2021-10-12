Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.

Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.