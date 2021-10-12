RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина

Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше. Таке рішення було ухвалено для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.

Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.

Нагадаємо, одним із перших регіонів, де було прийнято завчасно запровадити осінні шкільні канікули, була Харківська область.

Зазначимо, що для школярів Вінниці осінні канікули в цьому році також розпочнуться на тиждень раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськшкола