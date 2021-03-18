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Школы Харьковской области отправили на дистанционку

Автор: Игорь Литвиненко

В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений. В частности, школы перевели на дистанционную форму обучения.

Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Отметим, за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений - 92 242. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).

Ранее РБК-Украина писало, что жителей Харьковской области призвали готовиться к более суровому карантину. Так, в области могут ввести транспортные ограничения.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина.

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Новости Украины ХарьковшколаКарантин
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