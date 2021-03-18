Школы Харьковской области отправили на дистанционку

Так, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Отметим, за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений - 92 242. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).