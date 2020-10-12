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Школы Харькова пока не будут отправлять на досрочные каникулы

Автор: РБК-Украина

В Харькове пока не будут отправлять школы на досрочные каникулы. До официального приказа Министерства образования или Кабинета министров школы продолжат учиться в обычном режиме.

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Об этом сообщила директор Департамента по образованию Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает Харьков Today.

По ее словам, в харьковских школах ситуация стабильная, на дистанционном обучении находятся менее 2 % классов.

"Сейчас учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%", - отметила Деменко.

Напомним, в Харькове внесут изменения в работу метрополитена из-за резкого числа зараженных коронавирусом.

Кроме того, ранее в Минобразования заявили, что будут рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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