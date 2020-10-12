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Школи Харкова поки не будуть йти на дострокові канікули

Автор: РБК-Україна

В Харкові поки не будуть йти школи на дострокові канікули. До офіційного наказу Міністерства освіти або Кабінету міністрів школи продовжать навчатися у звичайному режимі.

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Про це повідомила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає Харків Today.

За її словами, в харківських школах ситуація стабільна, на дистанційному навчанні знаходяться менше ніж 2 % класів.

"Зараз навчальні заклади працюють в штатному режимі. Жодна школа не закрита. З 4388 класів, які є в наших школах, на сьогодні дистанційно навчаються 82 класу, або менше ніж 2%", - зазначила Деменко.

Нагадаємо, в Харкові внесуть зміни в роботу метрополітену через різке число заражених коронавірусом.

Крім того, раніше у Міносвіти заявили, що будуть рекомендувати всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.

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