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Школы должны работать очно после отстранения невакцинированных учителей, - Кабмин

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 22:33
Школы должны работать очно после отстранения невакцинированных учителей, - Кабмин Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников. Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал премьер.

По его словам, правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.

Шмыгаль добавил, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует (ВОЗ), чтобы школы работали очно.

Напомним, в начале ноября главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

Отметим, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений.

На сегодняшний день дистанционное обучение 1-11 классов ввели в Киеве, Херсоне, Львове, Сумской области. При этом, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения.

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