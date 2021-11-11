Школи повинні працювати очно після відсторонення невакцинованих вчителів, - Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ.

"Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли у очний режим роботи.

Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.