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Школи повинні працювати очно після відсторонення невакцинованих вчителів, - Кабмін

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 22:33
Школи повинні працювати очно після відсторонення невакцинованих вчителів, - Кабмін Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли у очний режим роботи.

Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.

Нагадаємо, на початку листопада головний санлікар України Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину.

Зазначимо, з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів.

На сьогодні дистанційне навчання 1-11 класів запровадили у Києві, Херсоні, Львові, Сумській області. При цьому, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати у "червоній" зоні, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.

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