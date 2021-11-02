ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Школы должны быть готовы: во Львове назвали условие отмены дистанционки

Новина українською →
Львов, Вторник 02 ноября 2021 17:05
Школы должны быть готовы: во Львове назвали условие отмены дистанционки Фото: во Львове назвали условие для отмены дистанционного обучения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэрия Львова готова возобновить обучение в школах в очном режиме. Однако для этого необходимо, чтобы стабилизировалась ситуация с коронавирусом и все работники образовательных заведений получили две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.

"Мы готовы возобновить обучение в очном режиме, как только динамика госпитализаций стабилизируется", - написал он в Facebook.

При этом мэр отметил, что правила "красной" зоны карантина никто не отменял. Поэтому, по его словам, все учебные заведения Львова должны быть готовы к возобновлению очного формата обучения на 100%.

"Это значит, что все работники школ должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины. Это единственное условие, при котором мы сможем восстановить нормальный учебный процесс", - добавил Садовой.

Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина. С это даты школы города переведены на дистанционное обучение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Садовый Львов школа
NEWS
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
Медведчуку избрали новую меру пресечения по "крымскому делу"
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине