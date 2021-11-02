Школы должны быть готовы: во Львове назвали условие отмены дистанционки
Мэрия Львова готова возобновить обучение в школах в очном режиме. Однако для этого необходимо, чтобы стабилизировалась ситуация с коронавирусом и все работники образовательных заведений получили две дозы вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.
"Мы готовы возобновить обучение в очном режиме, как только динамика госпитализаций стабилизируется", - написал он в Facebook.
При этом мэр отметил, что правила "красной" зоны карантина никто не отменял. Поэтому, по его словам, все учебные заведения Львова должны быть готовы к возобновлению очного формата обучения на 100%.
"Это значит, что все работники школ должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины. Это единственное условие, при котором мы сможем восстановить нормальный учебный процесс", - добавил Садовой.
Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина. С это даты школы города переведены на дистанционное обучение.