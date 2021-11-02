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Школи мають бути готові: у Львові назвали умову скасування дистанційки

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Львів, Вівторок 02 листопада 2021 17:05
Школи мають бути готові: у Львові назвали умову скасування дистанційки Фото: у Львові назвали умову для скасування дистанційного навчання (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мерія Львова готова відновити навчання в школах в очному режимі. Однак для цього необхідно, щоб стабілізувалася ситуація з коронавірусом і всі працівники освітніх закладів отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

"Ми готові відновити навчання в очному режимі, як тільки Динаміка госпіталізацій стабілізується", - написав він у Facebook.

При цьому мер зазначив, що правила "червоної" зони карантину ніхто не скасовував. Тому, за його словами, всі навчальні заклади Львова мають бути готові до відновлення очного формату навчання на 100%.

"Це означає, що всі працівники шкіл повинні бути вакциновані двома дозами вакцини. Це єдина умова, за якої ми зможемо відновити нормальний навчальний процес", - додав Садовий.

Нагадаємо, з 30 жовтня Львів перебуває у "червоній" зоні карантину. З цієї дати школи міста переведено на дистанційне навчання.

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Андрій Садовий Львів школа
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