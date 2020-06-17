Школы Днепропетровской области стали ориентиром для всех регионов, - Голик

Школы Днепропетровской области являются образцом современного школьного строительства и рационального оснащения внутреннего учебного пространства. Разработку и реализацию концепции новой украинской школы несколько лет назад начали в Днепропетровской области.

Об этом написал Юрий Голик, который в 2015-2019 годах был советником бывшего губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, на своей странице в Facebook.

"Уверены, что настроение и желание учиться зависит и от того, в какой обстановке это делается. Все, на самом деле, очень просто: мы хотим, чтобы каждая школа в Днепропетровской области стала современной. Как снаружи, так и внутри", - написал Голик.

Помимо внешнего оформления, по его словам, большое внимание уделялось также современному оснащению внутреннего учебного пространства.

"Один из примеров. Учебные классы. Что мы в них закладываем: Нормальная акустика. Есть обязательный вариант под проектор. Никаких штор - пылесборников. Только тканевые ролеты. Наливной пол. Стены в виде панелей, на которых можно писать маркером, и на которые можно вешать любые рисунки и объявления. Столы из HPL-панелей - повышенная износостойкость. Каждый кабинет, в зависимости от предмета, имеет свой цвет. Т.е. цветовая навигация. Все очень простое. Без космических наворотов. Все современно, открыто, чисто и аккуратно", - описывает Голик концепцию новой школы.

После реконструкции в Днепропетровской области были также открыты школы в Покрове, Софиевке, Чаплино, Марганце, Желтых Водах, Верховцево, Магдалиновке, Царичанке и других населенных пунктах.

Кроме того, по его словам, школа в пгт Соленое стала образцом современного школьного строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Апостолово Днепропетровской области в рамках "Большой стройки" президента проходит реконструкция опорной школы, которая до этого не ремонтировалась в течение 90 лет. После реконструкции школа должна быть открыта уже в этом году.