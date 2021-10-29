Школы Черновцов продолжат очное обучение. Каникулы закончатся 1 ноября, тогда дети вернутся за парты.

Об этом заявил заместитель городского главы Юрий Лесюк, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспильне ".

Эпидемические показатели в городе в пределах нормы, поэтому необходимости вводить карантин в школах нет, считает он.

"Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет", - сказал Лесюк.

Горсовет будет отправлять классы на изоляцию, если половина детей в школе заболеет COVID-19.