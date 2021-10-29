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Школы Черновцов продолжат очное обучение

Автор: Анастасия Рокитна

Школы Черновцов продолжат очное обучение. Каникулы закончатся 1 ноября, тогда дети вернутся за парты.

Об этом заявил заместитель городского главы Юрий Лесюк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Эпидемические показатели в городе в пределах нормы, поэтому необходимости вводить карантин в школах нет, считает он.

"Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет", - сказал Лесюк.

Горсовет будет отправлять классы на изоляцию, если половина детей в школе заболеет COVID-19.

Напомним, Украина выходит на плато заболеваемости COVID-19.

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КарантинЧерновцы