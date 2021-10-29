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Школи Чернівців продовжать очне навчання

Автор: Анастасія Рокитна

Школи Чернівців продовжать очне навчання. Канікули закінчаться 1 листопада, тоді діти повернуться за парти.

Про це заявив заступник міського голови Юрій Лесюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Епідемічні показники у місті в межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає, вважає він.

"Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде", - сказав Лесюк.

Міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус.

Нагадаємо, Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19.

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КарантинЧернівці