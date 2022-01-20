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Все школы в Черновицкой области перевели на онлайн-обучение: причина и сроки

Автор: Иванна Шовкун

В Черновицкой области все школы переходят на дистанционное обучение. Такое решение местные власти приняли из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА в Facebook.

Дети перейдут на онлайн-обучение с 21 января. Дистанционные уроки продлятся две недели - до 6 февраля включительно.

"Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 января в Черновицкой области заболеваемость коронавирусом выросла. До 60% (выше допустимой нормы) возросло количество госпитализаций.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 18 479 человек, умерли - 131. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

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