RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Усі школи в Чернівецькій області перевели на онлайн-навчання: причина та терміни

Автор: Іванна Шовкун

У Чернівецькій області всі школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення місцева влада прийняла через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА у Facebook.

Діти перейдуть на онлайн-навчання з 21 січня. Дистанційні уроки триватимуть два тижні - до 6 лютого включно.

"Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20 січня у Чернівецькій області захворюваність на коронавірус зросла. До 60% (вище допустимої норми) зросла кількість госпіталізацій.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилося коронавірусом 18 479 людей, померло - 131. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа