Усі школи в Чернівецькій області перевели на онлайн-навчання: причина та терміни

У Чернівецькій області всі школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення місцева влада прийняла через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА у Facebook .

Діти перейдуть на онлайн-навчання з 21 січня. Дистанційні уроки триватимуть два тижні - до 6 лютого включно.

"Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20 січня у Чернівецькій області захворюваність на коронавірус зросла. До 60% (вище допустимої норми) зросла кількість госпіталізацій.