ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Все школьники Киева вернутся на учебу с 25 января

Киев, Пятница 22 января 2021 12:50
Все школьники Киева вернутся на учебу с 25 января
Фото: школа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Школьники вернутся за парты после карантина

Все ученики вернутся к учебе в школы Киева с понедельника, 25 января 2021 года. Детсады продолжат работать в обычном режиме.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент", - сказал он.

По его словам, город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработал четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в учебных заведениях.

Кличко добавил, что детсады Киева продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно заведение в Шевченковском районе столицы.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ситуация с коронавирусом в Киеве позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с понедельника, 25 января.

Ранее РБК-Украина писало, что киевские власти намерены с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевшколаКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь