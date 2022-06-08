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Как школьникам с оккупированного юга Украины вернуться к учебе: объяснение

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 22:51
Как школьникам с оккупированного юга Украины вернуться к учебе: объяснение Фото: как школьникам с оккупированного юга Украины вернуться к учебе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Школьники с временно оккупированного юга Украины смогут вернуться к украинскому учебному процессу. Управление образования Николаевского городского совета разрабатывает механизм зачисления детей в школы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Если есть семьи с детьми - школьниками, которые по определенным причинам не могут выехать с тех территорий, Херсон, Каховка, Новая Каховка и тому подобное, и мы слышали, что русские хотят новый учебный процесс с 1 сентября по российской методике, российской программе, мы сделаем так, что эти дети смогут онлайн учиться в николаевских школах", — сказал Александр Сєнкевич.

Как отметил Сенкевич, дети с временно оккупированного юга Украины смогут продолжить дистанционное обучение по украинским методикам. Механизм подачи онлайн заявок на поступление уже есть.

"То есть механизм подачи онлайн заявок есть, но сегодня я дал задание, чтобы поработали над безопасностью персональных данных чтобы не было возможности как-то их достать хакерам, чтобы не подвергать безопасность ни ребенка, ни семью", - добавил городской голова.

Механизм будет завершен в течение нескольких недель. В то же время если к осени удастся освободить территории - дети смогут учиться в Николаеве, если же нет - они смогут проходить обучение дистанционно.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что школьники и студенты Украины смогут вернуться за парты своих учебных заведений с 1 сентября.

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