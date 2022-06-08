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Як школярам з окупованого півдня України повернутися до навчання: пояснення

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Середа 08 червня 2022 22:51
Як школярам з окупованого півдня України повернутися до навчання: пояснення Фото: як школярам з окупованого півдня України повернутися до навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Школярі з тимчасово окупованого півдня України зможуть повернутися до українського навчального процесу. Управління освіти Миколаївської міської ради розробляє механізм зарахування дітей до шкіл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Якщо є родини з дітьми - школярами, які з певних причин не можуть виїхати з тих територій, Херсон, Каховка, Нова Каховка тощо, і ми чули, що росіяни хочуть новий навчальний процес із 1 вересня за російською методикою, російською програмою, ми зробимо так, що ці діти зможуть онлайн навчатися в миколаївських школах", — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відзначив Сєнкевич, діти з тимчасово окупованого півдня України зможуть продовжити дистанційне навчання за українськими методичками. Механізм подачі онлайн заявок на вступ вже є.

"Тобто механізм подачі онлайн заявок є, але сьогодні я дав завдання, щоб попрацювали над безпекою персональних даних, щоб не було можливості якось їх дістати хакерам, щоб не наражати на безпеку ані дитину, ані родину", - додав міський голова.

Механізм буде завершений протягом декількох тижнів. Водночас якщо до осені вдасться звільнити території - діти зможуть навчатися у Миколаєві, якщо ж ні - вони зможуть проходити навчання дистанційно.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що школярі та студенти України зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів з 1 вересня.

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