Школи переходять до нової моделі: МОН оновило державні стандарти освіти

Уряд оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти, затверджені у 2011, 2018, 2020 та 2024 роках. Одним із ключових напрямів змін є підготовка до впровадження профільної середньої освіти, яка стартує з 1 вересня 2027 року. Учні, які почали навчання ще до запровадження Нової української школи, зможуть продовжити освіту за Державним стандартом 2011 року.

Окремо уряд закріпив українознавчий компонент для дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України.

До стандартів початкової, базової та профільної середньої освіти додали спеціальні базові навчальні плани для класів і груп з українознавчим компонентом. У МОН пояснили, що це дозволить дітям зберігати зв’язок з українською освітньою системою без необхідності одночасно проходити дві повноцінні навчальні програми.

Також у школах збільшать увагу до історії та громадянської освіти. У 7–9 класах кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі буде збільшена на дві години у межах базового навчального плану.

Зміни торкнулися й термінології у сфері інклюзивної освіти. У державних стандартах оновили поняття, пов’язані з учнями з особливими освітніми потребами.

Як пояснили у МОН, новий підхід передбачає перехід від опису медичного діагнозу дитини до визначення функціональних труднощів, які вона має під час навчання, і необхідного рівня підтримки.

Наприклад, замість формулювання "діти з порушенням слуху" діятиме поняття "учні із функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової функції". Подібні зміни стосуються також труднощів, пов’язаних із зором, мовленням, опорно-руховим апаратом, інтелектуальним розвитком та іншими потребами.

У МОН зазначають, що такий підхід має дозволити більше зосередитися на можливостях і розвитку дитини, а не на її медичному статусі.

Крім того, Державний стандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для академічних ліцеїв, закладів професійної освіти та закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти.

Це має забезпечити однакові принципи організації навчання незалежно від типу закладу.

Для спеціалізованих закладів освіти також передбачили окремий базовий навчальний план. Він дає більше можливостей для поглибленого вивчення окремих предметів, профільних курсів, факультативів та індивідуальних занять.

Упродовж серпня Міністерство освіти і науки планує внести уточнення до типових освітніх програм, щоб школи могли організувати навчальний процес відповідно до нових вимог.