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Школи у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно

Фото: школи у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - зазначається у повідомленні.

Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково", - додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у зв'язку з наслідками нічної атаки дронів на Київську область школи Броварів можуть достроково піти на осінні канікули.

Окрім того, ми писали, що через війну в Україні постраждали вже понад 1,2 тисячі дітей.

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