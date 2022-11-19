У школі Гостомеля обладнали актуальне укриття: як воно виглядає

Як виглядає актуальне укриття у школі Гостомеля

Приміщення облаштоване для проведення занять під час тривог. У ньому є всі необхідні комунікації.

Також тут проведений Wi-Fi та є генератор - на випадок відключення світла. Це сьогодні вкрай актуальні речі.

Це укриття розраховане на вміщення близько 500 людей.

Укриття в школі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

За словами Кулеби, облаштування сховища було закінчено минулого тижня, але його будуть розширювати. Зокрема, згодом майстри ремонтуватимуть сусідні кімнати.

Також чиновник нагадав, що в області сьогодні "тривають облаштування укриттів у школах задля організації безпечного та якісного освітнього процесу".