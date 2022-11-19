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У школі Гостомеля обладнали актуальне укриття: як воно виглядає

Облаштування укриттів у школах продовжується (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Під Києвом в одній зі шкіл облаштували укриття, де діти можуть не лише пересидіти повітряну тривогу, а й навчатись і гратись. Крім того, приміщення повністю є актуальним у час масштабного відключення електроенергії.

Фото укриття у закладі освіти Гостомеля опублікував у Facebook голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Як виглядає актуальне укриття у школі Гостомеля

Приміщення облаштоване для проведення занять під час тривог. У ньому є всі необхідні комунікації.

Також тут проведений Wi-Fi та є генератор - на випадок відключення світла. Це сьогодні вкрай актуальні речі.

Це укриття розраховане на вміщення близько 500 людей.

Укриття в школі Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

За словами Кулеби, облаштування сховища було закінчено минулого тижня, але його будуть розширювати. Зокрема, згодом майстри ремонтуватимуть сусідні кімнати.

Також чиновник нагадав, що в області сьогодні "тривають облаштування укриттів у школах задля організації безпечного та якісного освітнього процесу".

Додамо, що у всій Київській області після масового обстрілу 15 листопада в освітніх закладах змінили режим навчання.

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Гостомельшколавідключеня світла