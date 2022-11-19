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В школе Гостомеля оборудовали актуальное укрытие: как оно выглядит

Обустройство укрытий в школах продолжается (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Под Киевом в одной из школ обустроили укрытие, где дети могут не только пересидеть воздушную тревогу, но также учиться и играть. Кроме того, помещение полностью подходит, чтобы дети и педагоги чествовали себя комфортно во время масштабного отключения электроэнергии.

Фото укрытия в учебном заведении Гостомеля опубликовал в Facebook глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Как выглядит актуальное укрытие в школе Гостомеля

Помещение оборудовано для проведения занятий во время тревог. В нем есть все необходимые коммуникации.

Также здесь проведен Wi-Fi и есть генератор - на случай отключения света. Это сегодня очень актуальные вещи.

Это укрытие рассчитано на вмещение около 500 человек.

Укрытие в школе Гостомеля (фото: facebook.com/oleksyikuleba)

По словам Кулебы, обустройство укрытия было окончено на прошлой неделе, но его будут расширять. В частности, со временем мастера будут ремонтировать соседние комнаты.

Также чиновник напомнил, что в области сегодня "продолжаются обустройство укрытий в школах для обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса".

Добавим, что по всей Киевской области после массового обстрела 15 ноября в образовательных учреждениях изменили режим обучения.

Читайте также о том, как изменить форму обучения школьника и почему это следует сделать.

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