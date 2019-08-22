В школе в зоне ООС нашли тайник с оружием

В заброшенной школе в Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, были потеряны в боях 4-5 летней давности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что тайник нашли в одном из поселков Новоайдарского района, в заброшенной школе. В частности, сотрудники СБУ нашли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм.

По факту находки открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества). Арсенал направлен на экспертизу.

Фото: найденное оружие (ssu.gov.ua)

Также отмечается, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и гранат, а также более 15 килограммов взрывчатки.

Напомним, 22 августа в районе ООС на обочине дороги нашли фугас. В связи с этим район был изолирован.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики запретили студентам выезжать из ОРДЛО, поскольку началась масштабная кампания по призыву на военную службу.