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У школі під Одесою від розпилення газу постраждали 20 дітей

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 13:03
У школі під Одесою від розпилення газу постраждали 20 дітей
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інцидент стався на території однієї зі шкіл в Біляївському районі

Правоохоронці перевіряють інформацію про розпилення газу на території однієї з шкіл в Біляївському районі Одеської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в області.

За попередніми даними, в результаті інциденту постраждали близько 20 учнів.

Так, в поліцію надійшло повідомлення від директора школи про те, що невідомий на перерві розпилив газовий балончик у приміщенні класу. В результаті було госпіталізовано близько 20 учнів. Згодом аналогічне повідомлення надійшло і з місцевої лікарні.

В даний час на місці події працюють поліцейські. Після встановлення всіх обставин за вказаним фактом буде дана відповідна правова кваліфікація.
У школі під Одесою від розпилення газу постраждали 20 дітейНагадаємо, у Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню. За даними МОЗ, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.

Причиною отруєння 75 дітей у Черкасах стало розпилення в школі відразу 4 балончиків зі сльозогінним газом. Повідомлялося, що иинцидент стався в гардеробі, в якому було повно учнів.

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