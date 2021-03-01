В Николаевской области произошел взрыв в школе, есть пострадавший

Как сообщается, взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района. По информации спасателей, в помещении котельной под железобетонной плитой находился человек 1994 года рождения. Его с травмой головы и нижней конечности достали и доставили в медицинское учреждение.

"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после взрыва в котельне произошел пожар площадью два квадратных метра. Он был ликвидирован спасателями.

Фото: взрыв в школе (facebook.com/MNSMYKOL)