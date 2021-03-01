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В Николаевской области произошел взрыв в школе, есть пострадавший

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 марта, в Николаевской области в одной из школ произошел взрыв котла. В результате инцидента пострадал человек, который находился в помещении котельной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района. По информации спасателей, в помещении котельной под железобетонной плитой находился человек 1994 года рождения. Его с травмой головы и нижней конечности достали и доставили в медицинское учреждение.

"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после взрыва в котельне произошел пожар площадью два квадратных метра. Он был ликвидирован спасателями.

Фото: взрыв в школе (facebook.com/MNSMYKOL)

Напомним, 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. В результате погиб один человек и еще один получил ранения. Из здания эвакуировали 20 человек.

Кроме того, в начале февраля в больнице Запорожье тоже произошел взрыв. Тогда в результате инцидента погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ.

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