У Миколаївської області стався вибух у школі, є постраждалий

Як повідомляється, вибух стався в селі Іванівка Очаківського району. За інформацією рятувальників, у приміщенні котельні під залізобетонною плитою перебував чоловік 1994 року народження. Його з травмою голови і нижньої кінцівки дістали та доставили до медичного закладу.

"Обставини події з'ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після вибуху в котельні сталася пожежа площею два квадратних метри. Вона була ліквідована рятувальниками.

Фото: вибух у школі (facebook.com/MNSMYKOL)