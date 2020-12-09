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В школе Львовской области распылили газовый баллончик, пострадали ученики

Автор: Дмитрий Левицкий

В Червонограде (Львовская область) днем 9 декабря 11-классник местной школы распылил содержимое газового баллончика. В результате инцидента пострадали пять учеников.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, 17-летний ученик случайно распылил газ, когда рассматривал баллончик в присутствии матери. Ученик рассказал полиции, что случайно отломил пластиковый предохранитель, из-за чего и произошло распыление газа.

После распыления газа из школы пришлось эвакуировать около 400 учителей и учеников. В медицинское учреждение доставили пять школьников, врачи уточняют диагнозы.

"Учебный процесс был сорван на три часа. Решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили в полиции.

Напомним, в ноябре в Харькове эвакуировали школу из-за обнаружения опасных веществ. В здании школы во время ремонтных работ нашли две запаянные колбы с боевым ядом.

Кроме того, в марте в Винницкой области более 10 школьников попали в больницу из-за отравления парами газа. Из-за инцидента полиция возбуждала уголовное дело.

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