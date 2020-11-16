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В Харькове в здании школы нашли боевой яд

Харьков, Понедельник 16 ноября 2020 20:01
В Харькове в здании школы нашли боевой яд
Фото: колба с ядом (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове в одной из школ на Харьковской набережной сегодня нашли колбу с боевым ядом. Колба с опасным веществом лежала в старом дымоходе школьного здания.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как рассказали в полиции, во время ремонтных работ в школе нашли две запаянные колбы с зеленым порошком. На одной из них была маркировка "Адамсит" - это боевое отравляющее вещество.

После обнаружения опасного вещества из здания школы эвакуировали 380 человек. Никто из них не пострадал.

Колбы с веществом изъяли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы уничтожить ее.

Отметим, вдыхание распыленного "Адамсита" вызывает чихание, насморк, боль в груди и рвоту. Он применялся в ходе боев во время Первой мировой войны.

Напомним, в Киеве сегодня эвакуировали более тысячи человек из здания КГГА. Полиция получила анонимное сообщение о минировании столичного админздания.

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