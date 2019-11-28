В школе в Белой Церкви распылили газ, есть пострадавшие

В Белой Церкви (Киевская область) правоохранители эвакуировали всех учеников одной из школ после того, как там распылили газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что поступило сообщение, что шестеро учеников 8-го класса отравились газом.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что едкое вещество распилы из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила мать для самозащиты, поскольку девушка поздно возвращается с уроков.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители составили админпротокол в отношении матери девушки по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.

РБК-Украина писало, что 10 октября в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.